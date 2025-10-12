Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quais são as 21 seleções já classificadas para a Copa do Mundo

França pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda; veja 21 seleções já classificadas

Com a classificação da Gana, a África chega a cinco seleções na Copa do Mundo de 2026
Em situação bem encaminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a França visita a Islândia nesta segunda-feira, 13, às 15h45, em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo D. Em caso de vitória, les Bleus torcem por um tropeço da Ucrânia diante do Azerbaijão para ampliar a vantagem na liderança.

Para o duelo, Kylian Mbappé — que sofreu uma pancada na partida anterior contra o Azerbaijão — foi cortado da lista, mas o setor ofensivo francês ainda inspira confiança e expectativa por uma boa produção de gols.

Enquanto isso, a seleção de Gana garantiu sua vaga no Mundial neste domingo, 12, ao vencer Comores por 1 a 0, no estádio Accra Sports, pela última rodada das Eliminatórias Africanas. Mohammed Kudus marcou o único gol da seleção, que disputará o Mundial pela quinta vez em sua história.

O gol da classificação saiu no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Partey aproveitou lançamento na área e passou para o ataque, que bem posicionado na pequena área, completou para o fundo das redes.

A seleção ganesa se junta à Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia como os representanets da CAF (Confederação Africana de Futebol) na Copa do Mundo. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem. Nas Eliminatórias da África, os líderes das nove chaves garantem vaga direta, enquanto os quatro melhores segundos colocados disputam um mata-mata por vaga na repescagem.

Gana encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo I, com 25 pontos, seis a mais que Madagascar, que perdeu para Mali e ficou na segunda posição. (Com Gazeta Esportiva e Jogada10)

Classificados à Copa do Mundo de 2026

Países-sede: Canadá, EUA e México.

América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.

África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia + 5.

Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2.

Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.

Concacaf (América do Norte/Central) (3 vagas): -

Europa (16 vagas): -

Repescagem intercontinental (disputam duas vagas): Nova Caledônia, Bolívia, um da África, um da Ásia e dois da Concacaf.

