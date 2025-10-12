Quais são as 21 seleções já classificadas para a Copa do Mundo

França, de Deschamps, pode garantir vaga na Copa do Mundo hoje / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Em situação bem encaminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a França visita a Islândia nesta segunda-feira, 13, às 15h45, em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo D. Em caso de vitória, les Bleus torcem por um tropeço da Ucrânia diante do Azerbaijão para ampliar a vantagem na liderança. Para o duelo, Kylian Mbappé — que sofreu uma pancada na partida anterior contra o Azerbaijão — foi cortado da lista, mas o setor ofensivo francês ainda inspira confiança e expectativa por uma boa produção de gols.

Gana encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo I, com 25 pontos, seis a mais que Madagascar, que perdeu para Mali e ficou na segunda posição. (Com Gazeta Esportiva e Jogada10) Classificados à Copa do Mundo de 2026 Países-sede: Canadá, EUA e México. América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.

África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia + 5. Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2. Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.