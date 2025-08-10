Crystal Palace supera Liverpool nos pênaltis e se sagra campeão da Supercopa da Inglaterra

Crystal Palace supera Liverpool nos pênaltis e se sagra campeão da Supercopa da InglaterraEste foi apenas o segundo título da equipe londrina em toda a sua história
O Crystal Palace venceu o Liverpool, neste domingo, e conquistou a Supercopa da Inglaterra, no Estádio de Wembley. Após 2 a 2 no tempo normal, a equipe londrina venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr anotaram os gols dos campeões. Hugo Ekitiké e Jeremie Frimpong marcaram para os Reds.
Assim, o Crystal Palace, vencedor da Copa da Inglaterra na temporada passada, levantou o título da Supercopa da Inglaterra pela primeira vez, em sua primeira participação. Por outro lado, o Liverpool, atual campeão inglês, ficou com o vice-campeonato na competição pela 12ª vez.
O Liverpool volta a campo nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Bournemouth, em Anfield. O Crystal Palace visita o Chelsea no próximo domingo, às 10 horas, em Stamford Bridge. As duas partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Inglês.
Logo aos três minutos de jogo, o Liverpool abriu o placar. Hugo Ekitiké recebeu de Florian Wirtz na entrada da área, puxou para a perna direita e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.
Aos 16, o árbitro anotou pênalti de Virgil Van Dijk em Ismaila Sarr. Jean-Philippe Mateta foi o responsável pela cobrança e empatou o jogo para o Crystal Palace. Logo em seguida, Jeremie Frimpong recebeu de Dominik Szoboszlai na ponta direita e foi até a linha de fundo. O holandês cruzou, mas a bola encobriu o goleiro e morreu no fundo das redes, aos 20 minutos.
Já no segundo tempo, o Crystal Palace roubou a bola no campo de ataque e Adam Wharton encontrou Ismaila Sarr, que invadiu a área, tocou na saída de Alisson e deixou tudo igual no placar mais uma vez.
Na disputa de pênaltis, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister e Harvey Elliot perderam suas cobranças. Justin Devenny converteu a penalidade decisiva e garantiu o título para o Crystal Palace, com a vitória por 3 a 2.