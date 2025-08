Com estrela de Marta, Brasil conquista a Copa América Feminina nos pênaltis após final dramática com a Colômbia

A Colômbia saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo com Linda Caicedo, que aproveitou falha de posicionamento da defesa brasileira para marcar. O Brasil reagiu ainda na primeira etapa: após revisão do VAR, foi marcado pênalti para a Seleção. Angelina converteu com tranquilidade e deixou tudo igual aos 53 minutos.

Em uma das finais mais emocionantes da história da Copa América Feminina, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis após empate por 4 a 4 neste sábado, 2, e conquistou o nono título continental de sua história. A decisão foi disputada em estádio lotado e reeditou a final de 2022, quando a Seleção também levou a melhor. Desta vez, porém, o roteiro foi ainda mais imprevisível, com alternâncias no placar, oito gols e decisão somente nas penalidades, com o Brasil vencendo por 5 a 4.

Na volta do intervalo, as colombianas retomaram a vantagem após um gol contra de Tarciane, que tentou recuar a bola para a goleira Lorena, mas acabou surpreendendo a própria companheira. Aos 34, Amanda Gutierres recebeu cruzamento de Gio Garbelini, dominou no peito e finalizou no canto para empatar novamente.

Quando o jogo parecia encaminhar-se para a prorrogação, Mayra Ramírez colocou a Colômbia mais uma vez na frente, aproveitando jogada em velocidade iniciada por Linda Caicedo. Mas, nos acréscimos, Marta acertou um chute espetacular da entrada da área após rebote da zaga, empatando em 3 a 3 e levando a decisão ao tempo extra.

Na prorrogação, Marta voltou a ser decisiva. Aos 14 minutos do primeiro tempo extra, ela aproveitou um cruzamento da esquerda para marcar o quarto gol brasileiro. Porém, quando o título parecia garantido, a Colômbia empatou novamente: aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, Leicy Santos cobrou falta com categoria no ângulo de Lorena e levou a final para os pênaltis.

Na disputa por penalidades, o Brasil levou a melhor por 5 a 4, com Lorena defendendo a última cobrança colombiana.