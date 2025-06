Após paralisação de duas horas, Benfica goleia Auckland em partida do Mundial de Clubes

Com o resultado, o Benfica foi a quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do grupo. O Auckland City, por sua vez, segue na lanterna, zerado, e pode ser eliminado ainda nesta rodada

Com o resultado, o Benfica foi a quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do grupo. O Auckland City, por sua vez, segue na lanterna, zerado, e pode ser eliminado ainda nesta rodada. A tabela pode mudar nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), quando Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam no Hard Rock Stadium, na Flórida.

Pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, o Benfica venceu o Auckland City por 6 a 0, no Orlando City Stadium, na Flórida (EUA), nesta sexta-feira. Barreiro (duas vezes), Di María (duas vezes), Pavlidis e Renato Sanches marcaram os gols da partida. O jogo foi marcado pela paralisação de duas horas devido à chuva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última rodada do Grupo C será disputada na terça feira, às 16h. O Benfica enfrenta o Bayern de Munique no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte (EUA), enquanto o Auckland City encara o Boca Juniors, no Geodis Park, em Tennessee (EUA).

O Benfica começou o primeiro tempo controlando as ações do jogo. Aos 23 minutos, Pavlidis aproveitou lançamento de Di María, chutou rasteiro, mas acertou a trave. Aos 42, Kokcu cruzou para Pavlidis, que dividiu com o goleiro Garrow. Na sobra, Aursnes marcou para o Benfica, mas o gol foi anulado por falta no arqueiro. Sete minutos depois, Prestianni foi derrubado por Zeb dentro da área. Na cobrança de pênalti, Di María abriu o placar.

Durante o intervalo, uma forte chuva atingiu o Orlando City Stadium, e a partida ficou paralisada por mais de duas horas. No retorno para o segundo tempo, o Benfica voltou pressionando. Aos sete minutos, Kokcu passou para Pavlidis, que driblou Mitchell e bateu cruzado para ampliar o placar. Dez minutos depois, a equipe portuguesa marcou novamente: Renato Sanches arriscou de longe, contou com desvio e fez o terceiro.