River Plate vence Urawa Red Diamonds em estreia no Mundial de Clubes

Meza anotou o terceiro gol do River Plate na partida / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

Os sul-americanos encerraram a primeira rodada do Mundial de Clubes invictos. Última equipe do continente a entrar em campo, o River Plate venceu o Urawa Red Diamonds por 3 a 1, na tarde desta terça-feira, 17, no estádio Lumen Field em Seattle. River Plate 3 x 1 Urawa Red Diamond: o jogo A equipe argentina começou o jogo dominando e fazendo valer a superioridade técnica. O time comandado por Marcelo Gallardo teve mais posse de bola durante toda a primeira etapa, mas foi forçado a jogar por fora do bloco de marcação japonês durante os minutos iniciais.

Nas pontas, os Milionários encontraram na constante troca de posições entre Colidio e Driussi uma forma de abrir espaço no último terço. Foi com essa estratégia que os argentinos abriram o placar. Acunã recebeu um bom passe em uma virada de jogo, avançou sem oposição, cruzou para área e encontrou Colidio, que de cabeça, marcou o primeiro gol da partida aos 15 minutos. Após o gol, o Urawa Reds subiu suas linhas de marcação e conseguiu mais oportunidades de contra-ataque. Aos 30 da primeira etapa, os japoneses conseguiram empatar a partida em um gol de cabeça, mas, o tentou foi anulado por impedimento. Os Reds cresceram no jogo adotando uma estratégia de espelhar a saída de bola do time adversário e se aproveitando da individualidade de seus jogadores. Com uma linha de defesa de idade mais avançada, o River Plate teve muita dificuldade de conter Ysuke Matsuo, veloz atacante do Urawa e que foi a principal válvula de escape do time no confronto.

Na segunda etapa, o Urawa Reds até ensaiou uma pressão incial, mas sofreu um duro golpe ao ver o placar ampliado com dois minutos de jogo. Após bola alçada na área, Driussi dividiu com um zagueiro e o goleiro da equipe adversária, superando ambos e fazendo o segundo da partida. O camisa 15 dos Millionários acabou se lesionando no lance e saiu do duelo. Após o segundo gol, o River adotou uma postura mais defensiva, o que fez a equipe japonesa crescer no jogo. Aos 10 minutos da segunda etapa, Acuña chegou atrasado em lance na área e cometeu pênalti em favor dos Reds. Matsuo foi para a bola e diminuiu o placar. Mesmo sem ser dono das ações da partida, o time argentino conseguiu encaixar alguns contra-ataques e em um deles, gerou um escanteio. Acuña foi para a bola e achou Meza, que de cabeça, fez o terceiro gol do River Plate e esfriou os animos de reação do Urawa Reds.