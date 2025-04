Raphinha decide, e Barcelona vence Celta em jogo épico com virada nos acréscimos

O Barcelona viveu uma tarde de fortes emoções neste sábado, 19, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e saiu de campo com uma vitória dramática por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo, em jogo válido pela 32ª rodada da La Liga 2024/25. Em um confronto que teve cara de decisão, Raphinha foi o nome da partida: o atacante brasileiro participou diretamente de três gols, marcou dois — incluindo o da virada nos acréscimos — e foi peça fundamental para manter o time catalão na briga pelo título espanhol.

O roteiro do jogo foi turbulento. O Barça abriu o placar cedo, aos 11 minutos, com Ferrán Torres. Mas a vantagem durou pouco: Iglesias empatou para o Celta logo na sequência. No segundo tempo, o centroavante rival voltou a balançar as redes duas vezes, complicando o cenário para os donos da casa com o placar em 3 a 1.