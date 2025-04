Tottenham comemora vaga na semifinal da Liga Europa em Eintracht

Confira a comemoração dos jogadores do Tottenham Hotspur no túnel após a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. O time de Ange Postecoglou avançou com um placar agregado de 2 a 1.