Kevin De Bruyne anuncia saída do Manchester City ao fim da temporada

Kevin De Bruyne anunciou nesta sexta-feira, 4, que não seguirá no Manchester City ao fim da atual temporada europeia. Com o seu contrato chegando ao fim com os Citizens, o meia belga ficará livre no mercado.

"Vendo isso vocês provavelmente perceberam para onde isso está indo. Então, vou direto ao ponto e informo vocês que esses serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas como jogadores de futebol, sabemos que esse dia eventualmente chega. Esse dia está aqui e vocês merecem ouvir isso de mim primeiro", escreveu De Bruyne.