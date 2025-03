Apesar de falha de Alisson, Liverpool vira sobre o lanterna Southampton e abre 16 pontos para o Arsenal

No confronto entre o líder e o lanterna do Campeonato Inglês, deu a lógica no resultado em Anfield. Mas, ainda assim, não foi com a facilidade que se esperava. A vitória de virada do Liverpool por 3 a 1 sobre o Southampton neste sábado (8), pela 28ª rodada, contou com gols na etapa final após Smallbone abrir o placar no primeiro tempo. Darwin Núñez e Salah, duas vezes de pênalti, garantiram a festa dos Reds.

Com o resultado, o Liverpool abre 16 pontos de vantagem na liderança:.70 contra 54 do Arsenal. Mas o time de Londres ainda joga na rodada: enfrenta o United, domingo, no Old Trafford. Já o Southampton segue com a pior campanha nesta edição da Premier League, com apenas nove pontos. Assim, é um dos principais candidatos ao rebaixamento para a Championship, a segunda divisão inglesa.