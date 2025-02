PSG fortalece sua posição no topo da tabela com uma vitória em Lyon

O Paris Saint-Germain aumentou sua vantagem para 13 pontos na liderança da Ligue 1, graças a uma vitória por 3-2 sobre o Lyon no Estádio Groupama, encerrando a sequência de sete partidas invictas em casa do Les Gones no campeonato.