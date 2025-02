Ex-presidente da Federação Espanhola é condenado a pagar R$ 65 mil por beijar jogadora

O julgamento, que se iniciou no último dia 3, durou pouco mais de duas semanas

A condenação, imposta na manhã desta quinta-feira, 20, não solicitou a reclusão do ex-dirigente , contudo, ele não poderá se aproximar da atleta e deverá pagar 20 euros por dia durante 18 meses — totalizando 10,8 mil euros (aproximadamente R$ 65 mil na cotação atual).

O Tribunal Nacional Espanhol condenou o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales , por agressão sexual a atleta da seleção espanhola Jenni Hermoso , após a conquista do título da Copa do Mundo Feminina de 2023.

O julgamento, que se iniciou no último dia 3, durou pouco mais de duas semanas. Na sentença, Rubiales foi absolvido da acusação de coação, o ato de forçar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera, que eram réus no processo, também foram absolvidos.

Depoimentos

Jenni Hermoso foi uma das primeiras pessoas a depor no caso. Segundo ela, em nenhum momento Rubiales pediu para “dar um beijinho”, como ele alega que aconteceu. Durante as duas horas em que passou no Tribunal ela também disso como Rubiales teria “manchado um dos dias mais felizes” da vida dela.

“Como mulher, eu me senti desrespeitada, […] eles mancharam um dos dias mais felizes da minha vida, e é muito importante para mim dizer que em nenhum momento eu busquei esse ato, muito menos esperava por isso”, acrescentou.