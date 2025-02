Lookman não engole crítica de Gasperini e rebate técnico após eliminação da Atalanta

O atacante Ademola Lookman se manifestou, nesta quarta-feira, e respondeu às falas do treinador Gian Piero Gasperini, que criticou o nigeriano após o pênalti perdido na eliminação da Atalanta diante do Club Brugge, pelos playoffs da Liga dos Campeões, no Gewiss Stadium.

"Ser destacado da maneira como fui não só dói, mas parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre coloquei todos os dias para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo", escreveu Ademola Lookman em seu Instagram.