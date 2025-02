Jogo da LaLiga é paralisado por conta de insultos racistas contra jogador

Caso aconteceu na partida entre Espanyol e Athletic Bilbao, pela 24ª rodada de LaLiga, que foi interrompida no primeiro tempo após ofensas da torcida do Espanyol contra Iñaki Williams

A partida entre Espanyol e Athletic Bilbao, válida pela 24ª rodada de LaLiga, foi interrompida neste domingo, 16, devido a insultos racistas dirigidos ao atacante Iñaki Williams. O episódio ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Guillermo Cuadra Fernandez comunicou o caso aos capitães das equipes e ao delegado da partida.

Diante do ocorrido, uma mensagem contra o racismo foi exibida no telão do Estádio RCDE, citando a legislação que proíbe e pune atos violentos, xenófobos, homofóbicos ou racistas. A paralisação durou alguns minutos antes da retomada do jogo, que terminou empatado em 1 a 1.