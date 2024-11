“Sem vontade para falar de futebol”, diz Ancelotti após enchentes em Valencia

Carlo Ancelotti reconheceu que o encontro do Real Madrid com seu ex-clube, o AC Milan, é um jogo especial para ele. No entanto, o técnico italiano também afirmou que não quer falar sobre futebol, devido às trágicas inundações em Valência, e acrescentou que todas as partidas da LaLiga deveriam ter sido canceladas no fim de semana.