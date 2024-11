Amorim fala sobre escolha pelo United após rumores de interesse do City

Antes de enfrentar o Manchester City em um de seus últimos jogos à frente do Sporting CP, Rúben Amorim foi questionado sobre sua decisão de se juntar ao Manchester United. Havia rumores ligando-o ao City após a contratação do diretor esportivo Hugo Viana, que também veio do Sporting.