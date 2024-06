Alemanha empata no fim com Suíça (1-1) e vai às oitavas da Euro como líder do grupo

Dona da casa, a Alemanha empatou com a Suíça em 1 a 1 neste domingo (23), em Frankfurt, e se garantiu nas oitavas de final da Eurocopa como líder do Grupo A, à frente dos suíços, que avançam em segundo.

Surpreendida em um contra-ataque aproveitado por Dan Ndoye aos 28 minutos, a 'Mannschaft', que vinha de duas vitórias, diante de Escócia e Hungria, sofreu para furar o bloqueio dos visitantes, até chegar ao empate nos acréscimos com um gol de cabeça do atacante Niclas Fullkrug (90'+2).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Grupo A, o primeiro a terminar nesta Euro, fica liderado pela Alemanha com sete pontos, seguida pela Suíça, com cinco, a Hungria, com três, e a eliminada Escócia, com um.