Com jogos simultâneos, Premier League definirá o campeão neste domingo, 19

A Premier League conhecerá o seu grande campeão neste domingo, 19, após o final da 38ª rodada do campeonato inglês. Assim como no ano passado, Manchester City e Arsenal continuam vivos na corrida para saber quem irá erguer a taça.

Com partidas simultâneas iniciadas às 12 horas no horário de Brasília, o campeonato inglês terá o seu destino definido na cidade de Manchester e Londres, com os dois times citados acima jogando como mandantes contra West Ham e Everton, respectivamente.

O time comandado pelo espanhol Pep Guardiola tenta buscar a sua sétima taça, sendo a quarta em sequência e a sexta na década. Já o time de Mikel Arteta tenta uma espécie de “vingança” pela temporada 2022-23, quando o Arsenal liderou maior parte do campeonato, mas viu o Manchester City levantar a taça de campeão inglês ao final da 38ª rodada.