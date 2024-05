Premier League: cenários de título para Manchester City e Arsenal

A Premier League chegará ao fim no domingo, 19, tendo todos os jogos da última rodada às 12 horas; veja cenários de título para Manchester City e Arsenal

A Premier League chegará ao fim no domingo, 19 de maio, tendo todos os jogos da última rodada às 12 horas (de Brasília). Com Manchester City e Arsenal na briga pelo título, o time de Guardiola precisa de uma vitória simples para manter a liderança e ser campeão.

A Premier League (Campeonato Inglês) da temporada 2023/24 chegará ao fim neste domingo, 19 , com todos os jogos às 12 horas (horário de Brasília). A última rodada trará a definição na luta pelo título, com Manchester City e Arsenal brigando pela taça.

A equipe de Manchester conquistou o Campeonato Inglês em nove oportunidades e busca o tetracampeonato consecutivo, feito que seria inédito na liga do país.

Somando 88 pontos, o City precisa de um triunfo contra o West Ham, no Etihad Stadium. Caso perca ou empate em casa, dependerá de uma igualdade ou derrota do Arsenal.

O Manchester City teve um confronto importante contra o Tottenham, fora de casa, em um jogo adiado da 34ª rodada. Ao vencer por 2 a 0, com dois gols de Erling Haaland, o clube passou a depender somente de seus esforços para obter o troféu nacional.

O Arsenal, treinado por Mikel Arteta, tem 86 pontos e ocupa a vice-liderança. Os londrinos receberão o Everton no Emirates Stadium e só podem sonhar com o troféu em caso de triunfo. Além do resultado positivo, será necessário que o City empate ou perca seu jogo.

Os Gunners buscam o primeiro troféu de Premier League desde 2003/04, quando foram campeões na temporada dos “invencíveis”: 26 vitórias e 12 empates, sem derrotas na campanha.

West Ham e Everton, envolvidos na disputa deste ano, não brigam por mais nada no campeonato, visto que estão livres do rebaixamento e não conseguem alcançar as vagas para torneios europeus.

