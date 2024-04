Atlético de Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo - Champions League

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético de Madrid e Borussia Dortmun se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de abril (10/04), pelas quartas de finais da Champions League. A partida será disputada no Estádio Metropolitano, em Madri, Espanha, às 16h (horário de Brasília).

O BVB, no campeonato nacional, está apenas na quinta colocação da Bundesliga e busca uma vaga em competições continentais na próxima temporada. Na Champions League, a equipe conseguiu classificar-se no "grupo da morte" do torneio e chegou às quartas após eliminar o PSV.

Após eliminar a Inter de Milão nos pênaltis, o Atlético de Madrid busca sua primeira conquista na Champions League. O último confronto entre as duas equipes foi em 2018, e cada equipe saiu com uma vitória.

