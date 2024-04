Último título da Copa do Rei do Mallorca tinha Eto’o e tio de Rafael Nadal

Miguel Ángel Nadal, tio do tenista Rafa Nadal, foi o capitão da última vez que o Mallorca venceu uma final da Copa do Rei, em 2003. Eles venceram o Recreativo de Huelva por 3 a 0, com um gol de pênalti de Walter Pandiani e outros dois de Samuel Eto’o. O Mallorca retorna à final este ano, onde enfrentará o Athletic Bilbao.