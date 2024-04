Damac x Al-Nassr: onde assistir ao vivo - Campeonato Saudita

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo no Canal Goat (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Damac e Al-Nassr se enfrentam hoje, sexta-feira, 5 de abril (05/04), em jogo da 27ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, em Abha, na Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília).

Distante do líder Al-Hilal, o Al-Nassr está atualmente na segunda colocação do Campeonato Saudita. O time de Cristiano Ronaldo vem de três vitórias seguidas, todas com ótimas atuações do astro português, que é o artilheiro do campeonato com 29 gols.

Damac x Al-Nassr ao vivo: onde assistir à transmissão

Canal Goat: YouTube



Quando será Damac x Al-Nassr



Hoje, sexta-feira, 5 de abril (05/04), às 16h (horário de Brasília).