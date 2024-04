A curiosa relação entre o técnico do Mallorca e o Athletic Bilbao, finalistas da Copa do Rei

Confira um pouco da história de Javier Aguirre, técnico que colocou o Mallorca pela primeira vez em uma decisão da Copa do Rei após 21 anos. Apesar de ser mexicano, ele é conhecido como “o basco”, por sua família ser do país Basco e torcedora do Athletic Bilbao, justamente seu rival nesta grande decisão.