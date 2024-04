Chelsea x Manchester United: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

Jogo do Campeonato Inglês entre Chelsea e Manchester United será disputado hoje, 4, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Chelsea e Manchester United se enfrentam hoje, quinta-feira, 4 de abril (04/04), em jogo do Campeonato Inglês. A partida será disputada no estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra, às 16h15 (horário de Brasília).

Em um momento de reconstrução do Chelsea, a torcida não parece tão confiante. Com um time jovem, os Blues ocupam apenas a 12ª posição no Campeonato Inglês. Porém, Cole Palmer é um jogador que está surpreendendo positivamente, marcando constantemente em partidas.

O Manchester United segue na busca por uma vaga em posições europeias. Atualmente na sexta colocação da liga, o time ainda está nove pontos atrás do quinto colocado, o Tottenham.

