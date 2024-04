Rodri conta a história por trás da braçadeira e dos gols de pênalti contra o Brasil

Rodri revelou que Álvaro Morata teve o simpático gesto de lhe dar a braçadeira e deixá-lo cobrar os pênaltis no empate de 3 a 3 da Espanha com o Brasil. O meio-campista do Man City marcou dois gols de pênalti e os dedicou ao avô, falecido recentemente.