Endrick jogará no Santiago Bernabéu antes de se apresentar ao Real Madrid

Após marcar o gol da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, por 1 a 0, no Estádio de Wembley, Endrick pode pisar no gramado do Santiago Bernabéu de forma oficial antes mesmo de apresentar-se ao Real Madrid, sua futura equipe.

Endrick deixou clara a empolgação em pisar, pela primeira vez, no Santiago Bernabéu como jogador: "É mais um sonho meu se realizando. Mais um grande palco, para duas grandes escolas do futebol mundial. Sei que a maioria estará torcendo pelo nosso adversário, mas sinto que vamos ser recebidos com muito carinho por todos", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No fim de 2023, o jogador aproveitou as férias no Palmeiras depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e esteve no centro de treinamento do clube merengue, onde conheceu o técnico Carlo Ancelotti e seus futuros companheiros de time. Lá, Endrick acompanhou a goleada do time de Madrid por 4 a 1 sobre o Villareal, pelo Campeonato Espanhol, no dia 17 de dezembro.