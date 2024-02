Luton Town x Manchester City: onde assistir ao vivo - Copa da Inglaterra

Favorito no confronto, o Manchester City está nas oitavas após eliminar o Huddersfield e o Tottenham. A equipe de Manchester tem ampla vantagem no histórico do confronto, com 21 vitórias do Manchester City, 15 empates e 14 vitórias do Luton Town.

Sem vencer o City desde a Copa da Liga Inglesa de 1988, o Luton busca quebrar esse paradigma de mais de 30 anos. Nesta edição da Copa da Inglaterra, até chegar ao City, o clube eliminou Bolton Wanderers e o Everton.

Jornalista registra BO contra mascote do Internacional por importunação sexual; ENTENDA

Luton Town x Manchester City ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : TV fechada

: TV fechada Star+: streaming

Quando será Luton Town x Manchester City



Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro (27/02), às 17h (horário de Brasília).

Onde será Luton Town x Manchester City



Kenilworth Road, em Luton, na Inglaterra

Hungria e Eslováquia se classificam para Euro 2024; CONFIRA