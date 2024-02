Rennes x Milan: onde assistir ao jogo ao vivo - Europa League

No primeiro jogo entre ambas as equipes na casa do Milan, a equipe italiana venceu o Rennes por 3x0, com gols de Loftus-Cheek (2x) e Rafael Leao. Com a vitória, o time de Stefano Pioli poderá perder até por 2x0 que ainda assim a sua classificação estará concretizada.



Rennes x Milan ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Star +: Streaming

Horário: quando será Rennes x Milan



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 14h45 (horário de Brasília)

Onde será Rennes x Milan



Estádio Roazhon Park, em Rennes, na França

