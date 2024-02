Líder, Leverkusen bate Bayern por 3 a 0 e dispara na Bundesliga; veja gols

Frimpong comemora gol no jogo Bayer Leverkusen x Bayern de Munique pela Bundesliga Crédito: Sascha Schuermann / AFP

O Bayer Leverkusen venceu o Bayern de Munique por 3 a 0, neste sábado, 10, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo foi realizado na BayArena, em Leverkusen. Com o resultado, o Bayer dispara na liderança da competição, com 55 pontos. Já os bávaros, com 50, perderam a chance de ultrapassá-los e continuam na segunda posição, porém com uma distância ainda maior para o primeiro colocado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira, 14, às 17 horas (de Brasília) para enfrentar a Lazio, no Stadio Olimpico, na Itália, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. No Campeonato Alemão, o compromisso seguinte será no próximo domingo, 18, contra o Bochum, às 13h30min, fora de casa. Enquanto o Leverkusen enfrenta o Heidenheim, no próximo sábado, 17, às 11h30min, na Voith-Arena, pela 22ª rodada da Bundesliga. Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: o jogo A partida iniciou equilibrada, com o Bayern tentando pressionar e com maior posse de bola, mas sem criar grandes chances. Já o Leverkusen tentava avançar com velocidade no contra-ataque. A equipe comandada pelo treinador Xabi Alonso abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa, com Stanisi, que pertence ao Bayern e está emprestado. O meio-campista Robert Andrich recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para o lateral, que entrou livre na área e só teve que empurrar a bola para as redes. O Leverkusen ainda teve mais chances de ampliar no primeiro tempo, mas parou nas defesas de Manuel Neuer.

Logo no início da etapa complementar, aos quatro minutos, o Leverkusen aumentou a diferença. Grimaldo avançou pela esquerda, tabelou com Nathan Tella e recebeu na cara do gol, o lateral manteve a calma e finalizou no alto para ampliar. No restante da etapa final, o jogo se manteve com o mesmo teor do primeiro tempo. O Bayern continuava com mais posse de bola e o Leverkusen contra-atacava em velocidade. As melhores chances de gol foram do líder da competição, que causava muito perigo quando tinha a bola. O Bayern de Munique, apesar de manter a posse, pouco criou e não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Lukas Hradecky.