Ex-Ceará, Arthur Cabral marca, Benfica vence e assume a liderança do Português

Atacante brasileiro marca de cabeça com assistência de Dí Maria, Encarnados ganham por 3 a 0 do Gil Vicente em casa e chegam à primeira posição da liga nacional

Neste domingo, 4, no Estádio da Luz, o Benfica venceu o Gil Vicente por 3 a 0 e assumiu a ponta da tabela do Campeonato Português. O brasileiro Arthur Cabral marcou gol novamente, ampliando a sequência de boas atuações.

Após a sexta vitória seguida, o Benfica ultrapassou o rival Sporting na tabela e alcançou a primeira colocação, com 51 pontos. O Sporting, com 49, tem uma partida a menos e joga somente no próximo domingo, 11, contra o Braga, podendo retomar a liderança. O Gil Vicente, com 22 pontos, permaneceu na 10ª colocação.

O Benfica volta aos gramados na próxima quinta-feira, 8, para visitar o Vizela, às 17h45min (de Brasília). O confronto é válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O Gil Vicente entra em campo pela mesma fase contra o Vitória Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, às 15h45min de quinta.