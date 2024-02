Guardanapo valioso: 1º contrato de Messi vai a leilão em Barcelona

O então detentor do papel era Horacio Gaggioli, representante do argentino na chegada em setembro de 2000 à cidade catalã, aos 13 anos. Por muito tempo, ele pensou em doar o artefato para o museu de Barcelona, mas recentemente decidiu levá-lo para venda na casa de leilões internacional Bonhams, em Londres.

Um dos contratos que mudou a história do futebol: quem arrematar um "simples" guardanapo possuirá um dos itens mais importantes do esporte. Este é o papel em que Lionel Messi assinou seu primeiro contrato, que vai a leilão em março.

"Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do Barcelona, se compromete, mediante sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões contrárias, a contratar o jogador Lionel Messi sempre e quando se mantiverem as quantidades acordadas”.

Horacio Gaggioli sempre soube do potencial de Lionel Messi. Aos 13 anos, Messi mudou-se da Argentina para Barcelona para jogar no time sub-14 do FC Barcelona.

Guardanapo valioso: a história de Messi

Após esse humilde contrato, a história de Lionel Messi com o Barcelona se tornou uma das mais brilhantes. Mais de 20 anos vestindo a camisa grená do Barça, com 672 gols em 778 jogos pela equipe.

Messi estreou profissionalmente com 16 anos, e sua história sempre esteve entrelaçada com o Barcelona, clube que o introduziu ao mundo do futebol, tudo começando com um humilde guardanapo de um clube de tênis, que se tornou um dos itens mais mágicos não só da história do futebol, mas da humanidade.