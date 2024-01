Jornal português exalta atacante cearense do Porto e fala em seleção brasileira

O jornal A BOLA evidenciou as boas atuações do ofensivo de 24 anos e disse que o brasileiro está fazendo com que seja justo uma convocação para a seleção brasileira

Com sete gols e uma assistência nos últimos cinco jogos pelo FC Porto, o atacante cearense Evanilson vem ganhando destaque em Portugal. O jornal A BOLA evidenciou as boas atuações do ofensivo de 24 anos e disse que o brasileiro está fazendo com que seja justo uma convocação para a seleção brasileira. “Evanilson em estado de graça. O atacante do FC Porto, de 24 anos, atravessa o seu melhor momento desde que assinou pelos dragões [...] Seu faro de gol voltou a ser letal para a meta adversária, ajudando a equipe a superar um obstáculo complicado”, era como começava a matéria intitulada de “Evanilson a justificar chamada à seleção”.

Outro que comentou acerca da possibilidade foi o também brasileiro Pepê, que jogou como meia na ocasião e contribuiu com duas assistências na partida. “O Evanilson trabalha muito, é alguém que merece vestir a camisa da seleção brasileira”, disse o atleta, que esteve em convocações recentes.

O camisa 30 dos Dragões pode superar, nessa temporada, a sua melhor fase pela equipe portuguesa, quando marcou 21 gols em 2021/2022. Até agora, são 18 tentos anotados e quatros assistências registradas em 24 partidas, sendo 17 delas como titular.

Com contrato até junho de 2027 e, segundo o A BOLA, sondagens em andamento por outros clubes europeus, a multa rescisória de Evanilson é fixada em 100 milhões de euros e, atualmente, é a mais alta do plantel portista.

O caminho até Portugal

O destaque de um cearense com a camisa azul e branca nos jornais portugueses é marcante, mas não é novidade. Evanilson nasceu em Fortaleza, assim como o também ofensivo Mário Jardel, tricampeão português pelos Dragões, onde também foi artilheiro da liga cinco vezes e chuteira de ouro da Europa em duas oportunidades. Um dos maiores goleadores da história do Porto.

Na infância, Evanilson começou no futsal, no qual rodou por diferentes escolinhas de Fortaleza, depois, foi jogar na Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra – time que também revelou o atacante Osvaldo, que passou por Fortaleza e Ceará –, clube de futebol não profissional da capital, fundado em 1974, onde foi campeão cearense sub-13 em 2013. De lá foi levado para o Fluminense, aos 13 anos, pelo então treinador José Neto, que também era olheiro da equipe carioca.



O atacante ficou na base do Fluminense até 2019, onde passou pelas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Em 2018, passou pelo profissional, mas retornou para as categorias de base. Nesse retorno, se tornou um dos principais artilheiros da base do Brasil com 28 gols em 34 partidas em um ano. Em 2020, de volta ao profissional, estreou contra o Corinthians como titular e balançou as redes duas vezes.

Em Portugal, jogou inicialmente pelo Porto B, onde se destacou rapidamente, com seis gols em cinco partidas, e foi buscar espaço na equipe A. Hoje, são 135 jogos com 53 gols marcados e 16 assistências anotadas no time principal.