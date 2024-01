Vinicius Júnior marca, Real vira sobre o Las Palmas e assume a liderança do Espanhol

Com o resultado, o Real Madrid volta a assumir a liderança do Espanhol, alcançando os 54 pontos e ultrapassando o Girona, que tem 52 e ainda entra em campo neste domingo

Agora, as duas equipes voltam a campo pela próxima rodada de La Liga. O Las Palmas entra em campo no próximo sábado (03/2) para enfrentar o Granada. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília), no Nuevo Los Cármenes.

Com o resultado, o Real Madrid volta a assumir a liderança do Espanhol, alcançando os 54 pontos e ultrapassando o Girona, que tem 52 e ainda entra em campo neste domingo. Já o Las Palmas fica na oitava posição, com 31 pontos, e ainda pode ser ultrapassado nessa rodada.

Na tarde deste sábado, a 22ª rodada do Campeonato Espanhol ganhou sequência. Jogando longe de seus domínios, o Real Madrid venceu o Las Palmas, de virada, por 2 a 1. Os gols merengues foram marcados por Vini Jr e Tchouameni, enquanto Javi Muñoz fez para os mandantes, em partida disputada no Gran Canaria Stadium.

O Real Madrid, por sua vez, fará seu jogo dois dias antes do Las Palmas. Em partida atrasada da 20ª rodada do Espanhol, o time comandado por Ancelotti visita o Getafe, às 17 horas, no Alfonso Pérez.

O jogo

A primeira grande chance do jogo aconteceu aos quatro minutos do primeiro tempo. Ceballos encontrou linda bola para Rodrygo, que se infiltrou dentro da grande área. O brasileiro, porém, bateu em cima do goleiro Valles e desperdiçou a primeira oportunidade do Real Madrid.

Com 31 minutos, a arbitragem de vídeo chegou a checar um pênalti para o Las Palmas. Ceballos chegou trombando com o jogador do time mandante dentro da área, mas o VAR mandou o jogo seguir e não assinalou a possível penalidade.

Aos 33 minutos, o Las Palmas teve outra grande chance. Após bom passe, Cardona adentrou a grande área e chegou finalizando, mas mandou por cima do gol defendido por Lunin. Com 35 minutos, o Real respondeu com Vini Jr, que tentou finalizar por cobertura, mas Valles defendeu.

Aos sete minutos da segunda etapa, o Las Palmas abriu o marcador. Sandro Ramírez avançou pelo lado direito após bom lançamento da defesa e invadiu a grande área. O atacante cruzou para o meio e Javi Muñoz apenas teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

Aos 18 minutos, o Real teve chance com Vini Jr. Toni Kroos enfiou para o brasileiro, que fez o facão pelo lado esquerdo, mas tocou por cobertura para fora. Mas aos 20, Camavinga encontrou Vinícius novamente e, dessa vez, ele converteu chutando cruzado para deixar tudo igual.