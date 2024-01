Fifa The Best 2023: onde assistir ao vivo e lista de indicados

Uma das principais premiações do futebol é o "The Best" , que será entregue pela Fifa aos vencedores nesta segunda-feira, 15; veja aonde assistir e horário

Na categoria masculina, os três finalistas para o prêmio de melhor jogador são Kylian Mbappé , Erling Haaland e Lionel Messi . O camisa 10 da Argentina e do Inter Miami é o atual detentor do troféu, empatando com Lewandowski e Cristiano Ronaldo como o jogador com mais premiações, ambos com duas conquistas.

Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, a FIFA premiará os melhores jogadores da temporada 2022/2023 durante o evento 'The Best' em Londres, Inglaterra, às 16h30min (horário de Brasília).

No cenário feminino, a espanhola Alexis Putellas é a tricampeã atual, mas não está na disputa para a conquista de 2023. As finalistas desta temporada são Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso e Linda Caicedo.

Fifa The Best 2023: onde assistir

Confira aonde assistir a premiação do The Best nesta segunda-feira:

Fifa +: Streaming

Streaming Cazé TV: YouTube

YouTube SporTv: TV Fechada

Fifa The Best 2023: brasileiros em disputa

Na edição de 2023, serão dois brasileiros que estarão entre os finalistas em suas distintas categorias. Ederson Moraes, goleiro do Manchester City está competindo pela premiação de 'Melhor goleiro de futebol masculino', os outros candidatos são Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Yassine Bounou, do Al-Hilal.

Outro Brasileiro na disputa é o volante Guilherme Madruga, que estava no Botafogo-SP e foi anunciado recentemente pelo Cuiabá. O jogador de 23 anos está concorrendo ao prêmio Puskás, como 'Gol mais bonito da temporada', quando marcou um gol de bicicleta contra no Novorizontino pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

The Best 2023: como funciona as votações

O Fifa The Best, no seu atual formato, foi criado em 2016. A cerimônia premia além de melhor jogador e jogadoras, os melhores goleiros e técnicos em ambas as categorias. Além disso, também é premiado o gol mais bonito da temporada, que homenageia o jogador húngaro, Ferenc Puskás.