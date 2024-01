Real Madrid bate Atlético com gols na prorrogação e garante vaga na final da Supercopa

Equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do duelo entre Barcelona e Osasuna, que acontece nesta quinta-feira, 11

Por outro lado, com o resultado negativo, o elenco liderado por Simeone se despede da Supercopa da Espanha. Em sua última partida, a equipe também conquistou o acesso às oitavas da Copa do Rei depois de superar o Lugo por 3 a 1.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti foi à final da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Barcelona x Osasuna, que acontece nesta quinta-feira. Além dessa classificação, o Real Madrid também conquistou o acesso às oitavas da Copa do Rei depois de superar o Arandina por 3 a 1.

O jogo

O placar foi aberto logo cedo, aos seis minutos, depois de Hermoso aproveitar a ótima batida de escanteio de Griezmann e cabecear no canto direito. Entretanto, o Real Madrid empatou rapidamente, aos 20, com Rudiger. O zagueiro aproveitou o cruzamento de Modric na bola parada e cabeceou muito bem no canto esquerdo.

A virada dos Merengues veio aos 29 minutos, depois de Mendy aproveitar o passe preciso de Carvajal e mandar um belo chute, também no canto esquerdo do gol.

Contudo, Griezmann, aos 37, abriu caminho pela defesa adversária e, da entrada da área, disparou uma finalização indefensável para empatar o placar.

Já na reta final da segunda etapa, aos 34, o zagueiro Rudiger se complicou com o goleiro Kepa na jogada e marcou contra seu próprio gol, colocando assim o Atlético de Madrid na frente do placar.

Entretanto, aos 40, Carvajal aproveitou a sobra dentro da área e bateu no alto do gol, igualando novamente o marcador.

A virada veio somente no segundo tempo da prorrogação, aos 11, depois de Savic tentar afastar o cruzamento e mandar a bola para o próprio gol. Ainda deu tempo de Brahim Diaz, já nos acréscimos da prorrogação, aproveitar o erro do goleiro Oblak e empurrar para as redes.