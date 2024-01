Após estreia no Barcelona, Vitor Roque é apresentado no Camp Nou

Após vitória na estreia pelo Barcelona, o atacante Vitor Roque foi apresentado, nesta sexta-feira, 5, no Camp Nou. O evento é uma tradição do clube. Em seu primeiro jogo, o brasileiro entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferrán Torres, e participou do triunfo por 2 a 1 contra o Las Palmas, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

"É um sonho realizado, estou muito feliz. Xavi me disse para estar tranquilo e os meus companheiros me receberam muito bem", afirmou o jogador, de 18 anos.

Nos poucos minutos que teve, Vitor Roque criou duas grandes chances que acabou desperdiçando totalizou três finalizações, sendo uma na direção da meta, além de seis ações com a bola.