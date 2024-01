Liverpool bate Newcastle e abre três pontos de vantagem na ponta da Premier League

Nesta segunda-feira, 1º, o Liverpool começou o ano de 2024 com o pé direito, ao bater o Newcastle por 4 a 2, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. Salah (2x), Curtis Jones e Gakpo marcaram os gols do triunfo. Isak e Botman anotaram os tentos dos visitantes.

Com 45 pontos, os mandantes abriram três de vantagem para o Aston Villa, vice-líder do torneio. Já os visitantes estão com 29, na nona colocação.

Agora, o Liverpool tem como próximo compromisso a terceira rodada da Copa da Inglaterra, diante do Arsenal. O confronto está marcado para acontecer às 13h30 (de Brasília) do próximo domingo, 7, no Emirates Stadium.