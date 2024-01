Pulisic marca, Milan vence o Sassuolo e se aproxima dos líderes do Campeonato Italiano

Na próxima rodada, o Milan entra em campo no dia 7 de janeiro (domingo), quando visita o Empoli, às 8h30 (de Brasília), no Estádio Carlo Castellani. Já o Sassuolo recebe a Fiorentina, no dia 6, às 16h45 (de Brasília).

Com o resultado, os Rossoneri se mantiveram na terceira colocação, mas foram aos 36 pontos e diminuíram a diferença para a Juventus , que tem 40 e ainda joga na rodada. O Sassuolo, por sua vez, permaneceu em 16º com 16 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.

Neste sábado, o Milan enfrentou o Sassuolo no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano , e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol dos donos da casa foi marcado por Christian Pulisic, no segundo tempo. Os vencedores ainda tiveram dois gols anulados na primeira etapa, mas conseguiram sair com a vitória.

O jogo

O Milan começou a partida indo para cima e chegou a fazer um gol logo aos nove minutos com Bennacer, finalizando de dentro da área após cruzamento rasteiro, mas o atacante Giroud estava impedido na origem da jogada e o gol foi anulado. Aos 22, o argelino fez bela jogada individual e bateu com perigo no canto, mas a bola acabou indo para fora.

Pouco depois, em meados dos 30 minutos, Rafael Leão foi lançado dentro da área e finalizou na gaveta, mas novamente a jogada foi invalidada por impedimento – o português estava à frente do último marcador na hora do passe. No lance seguinte, O Sassuolo chegou pela primeira vez com Berardi, que finalizou de fora da área e obrigou o goleiro Maignan a fazer grande defesa e mandar a bola para escanteio.

A primeira chegada da segunda etapa foi do Sassuolo com Toljan, que recebeu passe na intermediária e chegou até a entrada da área para finalizar, mas o goleiro dos Rossoneri conseguiu buscar a bola no canto. No entanto, os mandantes finalmente abriram o placar: Pulisic recebeu uma enfiada milimétrica de Bennacer e tocou na saída do goleiro para balançar as redes – o gol desta vez foi validado.

Com maior posse de bola e poucas ameaças do Sassuolo, o Milan conseguiu segurar a vantagem de forma tranquila. Os Rossoneri, inclusive, quase conseguiram ampliar o marcador com Florenzi, que arrematou de fora da área e viu a bola acertar a rede pelo lado de fora. Com isso, o placar de 1 a 0 se manteve.

Confira mais resultados deste sábado pelo Campeonato Italiano:

Atalanta 1 x 0 Lecce

Cagliari 0 x 0 Empoli