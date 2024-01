Manchester City vence Sheffield em seu último jogo do ano e ultrapassa Arsenal no Inglês

Equipe triunfou por 2 a 0, com gols de Rodri e Álvarez. Sheffield continua na lanterna do torneio, somando nove pontos

Mesmo no final de ano, o Campeonato Inglês segue a todo vapor. Neste sábado, pela 20ª rodada da competição, o Manchester City venceu o Sheffield United, por 2 a 0, em confronto realizado no Etihad Stadium. Os gols do triunfo dos Citizens foram marcados por Rodri e Álvarez.

Com o resultado, o City chegou aos 40 pontos e ultrapassou o Arsenal na tabela Premier League, pulando para a terceira posição. Em sua segunda vitória consecutiva no torneio, o time segue na perseguição a Liverpool e Aston Villa – ambos com 42. Já o Sheffield amarga na lanterna do campeonato, com apenas nove pontos conquistados até aqui.

Os próximos compromissos das equipes serão disputados na Copa da Inglaterra. Pela terceira rodada do torneio, o Manchester City enfrenta o Huddersfield no próximo domingo, 7, às 11 horas (de Brasília), no Etihad.