Chelsea leva susto, mas bate Luton Town e fecha o ano com vitória na Premier League

Equipe londrina abriu 3 a 0 no placar e chegou a sofrer dois gols dos mandantes, mas saiu com a vitória

Agora, as duas equipes voltam a campo apenas no próximo fim de semana com a disputa da Copa da Inglaterra. Pela terceira rodada, o Chelsea encara o Preston, no sábado (06/01), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.

Com o triunfo, o Chelsea alcançou os 28 pontos, mas se manteve na 10ª colocação. Assim, a equipe londrina não pode mais ser ultrapassada nesta rodada. O Luton Town, do outro lado, segue em crise e abre a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas 15 pontos somados.

A Premier League segue com seus compromissos de final de ano. Neste sábado, pela abertura da 20ª rodada, o Chelsea visitou e bateu o Luton Town, por 3 a 2. Palmer (2x) e Madueke fizeram os gols dos Blues, enquanto Barkley e Adebayo descontaram para os donos da casa. A partida aconteceu no Kenilworth Road.

O Luton, por sua vez, também entra em campo na terceira rodada do torneio. A equipe terá pela frente o Bolton Wanderers no domingo (07/01), às 11 horas, também no Kenilworth Road.

O jogo

A primeira grande chance do jogo aconteceu aos quatro minutos. Gallagher teve boa oportunidade para abrir o marcador, mas finalizou em cima do goleiro Kaminski.

Foi aos 11 minutos que o Chelsea inaugurou o placar. Jackson recebeu bom lançamento pela esquerda e finalizou para boa defesa de Kaminski. No rebote, a zaga do Luton afastou mal e Cole Palmer ficou com a bola. O camisa 20 acertou um belo chute para marcar o primeiro gol do jogo.

E quando o Luton estava melhor na partida, os Blues encontraram o segundo gol. Após boa jogada, Palmer encontrou Madueke dentro da grande área. O inglês driblou e chutou forte, no alto, sem chances de defesa para Kaminski: 2 a 0.

Na segunda etapa, após jogada de Jackson, Palmer recebeu passe, driblou o goleiro e ampliou o placar para 3 a 0. Apesar do resultado no marcador, os mandantes seguiram no ataque e tiveram um gol anulado por impedimento. Depois, Barkley, ex-atleta dos Blues, diminuiu em cabeceio.

O Luton Town marcou novamente com Adebayo, já perto do fim. Os donos da casa pressionaram até os instantes finais, mas não conseguiram empatar o confronto. Assim, o Chelsea chegou à segunda vitória consecutiva na competição.