PSG agenda exames médicos para assinar com Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo

Para acertar a contratação de Lucas Beraldo, o PSG aceitou pagar 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual) para o São Paulo. Como detém 60% dos direitos econômicos do atleta, o Tricolor deve ficar com pouco mais de R$ 64 milhões pelo negócio. O XV de Piracicaba, que ajudou na formação do zagueiro, é dono de outros 20%, enquanto os últimos 20% pertencem ao próprio jogador e seus empresários.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, as promessas brasileiras viajarão, acompanhadas de seus respectivos agentes e staff, para Paris nas próximas 24 horas para dar sequência ao processo de chegada ao PSG. Com tudo acordado, resta apenas a bateria de exames para que o anúncio oficial aconteça.

O Paris Saint-Germain está em vias de poder anunciar as contratações do zagueiro Lucas Beraldo e do meio-campista Gabriel Moscardo, de São Paulo e Corinthians, respectivamente. O clube francês já teria agendado os exames médicos para completar as chegadas dos novos reforços.

Já no caso de Gabriel Moscardo, o Paris Saint-Germain topou desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), mais 2 milhões de euros em bonificações (aproximadamente de R$ 10,7 milhões), para contar com o Filho do Terrão. O Corinthians vai ter acesso a 90% do montante da transferência (R$ 96,5 milhões). Com o valor do bônus, o Timão pode receber até cerca de R$ 106 milhões.

Na temporada de 2023, Beraldo foi um dos protagonistas da defesa do São Paulo, tendo entrado em campo em 48 oportunidades com um gol marcado. Já Moscardo somou 25 jogos (21 como titular) no profissional, com uma bola na rede e uma assistência. O jogador começou o ano na equipe sub-20, mas foi promovido ao time de cima por Vanderlei Luxemburgo em junho.