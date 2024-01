Lateral do City posta foto de briga com Felipe Melo e brinca: "Ninguém mexe com meu Jack"

O Fluminense foi derrotado pelo Manchester City por 4 a 0, na última sexta-feira. Depois do apito final, o tempo fechou no gramado do King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Neste domingo, Kyle Walker utilizou as suas redes sociais para provocar Felipe Melo. O lateral do Manchester City divulgou imagens da briga com o volante do Fluminense, após a final do Mundial de Clubes da Fifa, e declarou que ninguém mexe com o seu companheiro Jack Grealish.

"Ninguém mexe com o meu Jack". escreveu no Instagram, junto com um emoji de kimono e outro de risada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fluminense foi derrotado pelo Manchester City por 4 a 0, na última sexta-feira. Depois do apito final, o tempo fechou no gramado do King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.