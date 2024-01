Empresário inglês investe R$ 8 bilhões para deter 25% do Manchester United

Old Trafford abriga mais de 70 mil torcedores e é o maior estádio com jogos regulares da Inglaterra Crédito: Divulgação

O Manchester United anunciou neste domingo, 24, a venda de 25% dos direitos do clube para o CEO da INEOS, Sir Jim Ratcliffe. O bilionário britânico investiu 1,3 bilhões de euros (equivalente a R$ 8 bilhões na cotação atual). "O objetivo dessa união é a criação de uma operação de classe mundial no futebol baseada nos pontos fortes existentes no clube, incluindo o sucesso no desempenho extracampo", escreveu o time inglês em nota oficial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O acordo envolve 25% das ações da classe B do clube, mas com possibilidade de aquisição da mesma parcela na classe A do United. Além disso, o empresário pode oferecer 300 milhões de dólares adicionais (aproximadamente R$1,5 bilhões na cotação atual) para a realização de investimentos em Old Trafford.