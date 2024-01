"Campeão de tudo", Julian Álvarez tem média de um título a cada 17 jogos

Jovem atleta se junta a Dida e Cafu como únicos a vencerem a Copa do Mundo, Copa América, Copa Libertadores, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes

O título do Mundial de Clubes da Fifa, conquistado pelo Manchester City na última sexta-feira, 22, diante do Fluminense após uma goleada de 4 a 0 na final, foi especial para o atacante Julian Álvarez — e não só pelos dois gols. Com a taça, o argentino entrou para um seleto grupo de jogadores "campeões de tudo".

Aos 23 anos de idade, ele tem média de um título a cada 17 partidas disputadas. Em seu currículo, possui conquistas mundiais por clube e seleção, além de ter levantado troféus no âmbito continental tanto na Europa quanto na América do Sul.

Assim, o jovem atleta se junta a Dida e Cafu como únicos a vencerem a Copa do Mundo, Copa América, Copa Libertadores, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.