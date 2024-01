Al Ahly x Urawa Reds: onde assistir ao vivo - Mundial de Clubes

A partida para decidir o terceiro lugar do Mundial de Clubes entre Al Ahly e Urawa Reds será disputada hoje, 22, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

Crédito: Reprodução/ JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Al Ahly e Urawa Reds se enfrentam hoje, sexta-feira, 22 de dezembro (22/12), pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes. A partida será disputada no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jeddah, na Arábia Saudita, às 11h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva nos serviços de streaming Cazé TV, GloboPlay e Fifa+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.