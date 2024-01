Raphinha encerra 'jejum' de quase três meses sem gols e comanda vitória do Barcelona

O camisa 11 fez o gol que abriu o placar no Estádio Olímpico Lluís Companys. A última vez que o ponta havia marcado tinha sido no empate em 2 a 2 com o Mallorca, também por La Liga, no dia 26 de setembro. Desde então, entre jogos pelo Barça e pela Seleção Brasileira, foram 14 oportunidades em que ele passou em branco, mas deu quatro assistências para seus companheiros.

O atacante Raphinha viveu uma note especial na Catalunha na quarta-feira. Além de ter sido um dos melhores em campo do Barcelona na vitória por 3 a 2 sobre o Almería, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro encerrou um jejum de quase três meses sem balançar as redes.

De acordo com dados levantados pelo Sofascore, Raphinha jogou por 76 minutos na vitória do Barcelona e, além do gol marcado e da assistência dada, criou uma grande chance e e acertou oito dos 13 cruzamentos que tentou, somando um alto aproveitamento de 62%. Ainda, o brasileiro ajudou defensivamente, sendo dono de duas interceptações.

Dessa forma, o camisa 11 ajudou o Barça a voltar a vencer e interromper uma sequência de três jogos sem vitória. Com o resultado, o time do técnico Xavi subiu para a terceira colocação do Campeonato Espanhol com 38 pontos, quatro a menos que o vice-líder Real Madrid. Até o final da rodada, porém, ainda pode voltar para o quarto lugar, dependendo do desempenho do Atlético de Madrid. O próximo compromisso dos catalães será apenas em 2024, no dia 4 de janeiro, contra o Las Palmas.