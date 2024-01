Pep Guardiola compara Fluminense a Seleção Brasileira de 1994: "Jogam muita bola"

Fluminense e Manchester City decidirão a grande final do Mundial de Clubes da Fifa de 2023. Em entrevista coletiva na véspera da decisão, Pep Guardiola, treinador do clube inglês, analisou o estilo de jogo dos cariocas e o comparou com a Seleção Brasileira campeã do mundo em 1994.

“Eles jogam no típico estilo brasileiro dos anos 1970, 80 e início dos anos 90, como quando o Brasil venceu a Copa do Mundo em 1994. Eles jogam muita bola, passes curtos, um contra um… Temos que ter consciência do quanto eles tentarão ficar atrás”, falou.

Guardiola ainda revelou o que o Manchester City precisa fazer para vencer o jogo e sair campeão do torneio mundial.