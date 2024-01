Conmebol sorteia duelos da fase preliminar da Sul-Americana 2024; veja confrontos

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou nesta terça-feira, 19, os duelos da fase preliminar da Copa Sul-Americana 2024. Participam da etapa 32 equipes, sendo quatro de cada país do continente — Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — com exceção de Brasil de Argentina.

A fase preliminar da Sul-Americana pode definir dois possíveis adversários do Fortaleza na fase de grupos. Caso Olimpia-PAR e Universidad Católica-CHI avancem, figurariam no pote 1 do torneio, devido ao posicionamento no Ranking de Clubes da Conmebol, divulgado nesta segunda-feira, 18.

Durante a disputa da pré-Sula, as equipes duelam contra clubes do mesmo país, em jogo único, com os vencedores garantindo vaga na fase de grupos. As partidas serão previstas para serem realizadas entre 5 e 7 de março, com data, horário e local das partidas indefinidos, aguardando divulgação da Conmebol.