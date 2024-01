Luton Town, da Inglaterra, atualiza estado de saúde de jogador que sofreu parada cardíaca em campo

Neste domingo, 17, o Luton Town atualizou, através de suas redes sociais, o estado de saúde do capitão Tom Lockyer, que sofreu uma parada cardíaca no duelo diante do Bournemouth, no sábado, 16, válido pela 17ª rodada da Premier League.

"Enquanto nosso capitão Tom Lockyer permanece no hospital após a parada cardíaca que sofreu ontem (sábado) em campo em Bournemouth, entendemos que os torcedores estão preocupados com ele e que há amplo interesse da mídia em sua condição. Tom ainda está passando por exames e exames e aguarda os resultados antes de determinar os próximos passos para sua recuperação", informou o clube.

Na nota, o time completou afirmando que não pode fornecer nenhuma informação sobre o atual estado de saúde do atleta, além de solicitar respeito neste momento delicado.