Rodada final da fase de grupos da Champions termina hoje; saiba o que está em disputa

No grupo E, Atlético de Madrid (11 pontos) e Lazio (dez) jogarão pela liderança, na Espanha. Quem vencer fica na primeira posição e empate favorece os espanhóis. O Celtic-ESC, que tem um ponto e terminará na lanterna, receberá o Feyenoord-HOL, time com seis pontos e vaga assegurada na Europa League.

A chave F, tida como uma das mais complicadas, vem justificando tal ponto com cenário aberto e possibilidade de mudança de posição. O garantido Borussia Dortmund (dez pontos) receberá o PSG (sete), e a vitória vale o primeiro lugar; empate mantém os alemães no topo. Ao mesmo tempo, Newcastle-ING (cinco) e Milan-ITA (cinco) duelam na Inglaterra.

O PSG avança com uma vitória simples; caso empate, deverá torcer para os ingleses não triunfarem. Perdendo, os franceses precisarão de uma igualdade entre os dois rivais. Newcastle e Milan necessitam da vitória e da ajuda do Borussia - no caso dos italianos, só passam com revés parisiense.

No grupo G, o Manchester City-ING tem 15 pontos e se garantiu na liderança. O time de Pep Guardiola visita o Estrela Vermelha-SER (um), eliminado como lanterna. RB Leipzig-ALE (nove) e Young Boys-SUI (quatro) duelam na Alemanha: os mandantes asseguraram o segundo lugar e os visitantes irão para a UEL.

Na chave H, o líder Barcelona tem 12 pontos e já passou de fase. Os espanhóis visitam o Royal Antwerp-BEL, eliminados na última posição sem pontuar até agora. Porto-POR e Shakhtar Donetsk-UCR, com nove pontos cada, se enfrentam em Portugal pela vaga restante e quem não passar vai para a UEL.