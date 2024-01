Em jogo de classificados, Arsenal empata com o PSV na Liga dos Campeões; Sevilla perde

Arsenal e PSV empataram pela Liga dos Campeões. Crédito: Kenzo Tribouillard/ AFP

Na tarde desta terça-feira (12), o Arsenal visitou o PSV, no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL), pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, e empatou por 1 a 1. Nketiah abriu o placar, mas Vertessen deixou tudo igual. Assim, os Gunners encerram a primeira fase na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Logo atrás, o PSV fica na segunda colocação, com nove unidades. Os times estão classificados às oitavas de final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Agora, ambas as equipes aguardam o sorteio para conhecer o respectivo adversário nas oitavas de final. O evento acontece na próxima segunda-feira (18), a partir das 8 horas (de Brasília).

Os clubes que terminarem a fase de grupos como líderes serão os cabeças de chave e enfrentarão times que avançaram na segunda colocação das chaves. Os jogos de ida serão entre 13 e 14 e 20 e 21 de fevereiro de 2024, enquanto as voltas estão previstas para 5 e 6 e 12 e 13 de março. Os gols de PSV e Arsenal Enfrentando um Arsenal com time quase todo reserva, o PSV aproveitou o apoio do torcedor e se lançou ao ataque. Com isso, quase abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Van Aanholt chegou batendo com o gol aberto, mas Gabriel Magalhães colocou o pé na frente no momento certo, salvando os ingleses e mandando para escanteio. Aos 18, foi a vez do atacante Vertessen assustar. O atleta finalizou após receber passe e carimbou a trave da meta defendida por Ramsdale. A reposta dos Gunners veio dez minutos depois, em chute de longe de Elneny, que triscou na trave e saiu pela linha de fundo. O clube inglês chegou ao gol aos 43 minutos. Nketiah recebeu na entrada da área de costas para a meta defendida por Walter Benítez. O atacante girou em cima da marcação e bateu no canto esquerdo para abrir o marcador na Holanda. Na volta do intervalo, o PSV voltou disposto a buscar o empate e chegou à igualdade logo aos cinco minutos. Em jogada de contra-ataque, Pepi recebeu lançamento e ajeitou para Vertessen finalizar com categoria e fazer o 1 a 1. Sevilla perde para o Lens e amarga lanterna do grupo No outro confronto do Grupo B, o Sevilla visitou o Lens, no estádio Félix-Bollaert, em Lens (FRA), e perdeu por 2 a 1. Przemysaw Frankowski abriu o placar, mas Sérgio Ramos deixou tudo igual. Ambos os gols foram de pênalti. Já na reta final, Angelo Fulgini garantiu a vitória francesa.

